Fitnessclubs al meteen druk bezocht: "Blij dat ik weer binnen kan sporten"

Bij Crossfit On the Road in Halle is er flink gewerkt om alles in goede banen te leiden: "De grootste en de nieuwste maatregel is de CO2-meter die we in de zaal hebben, en voor de rest volgen we de maatregelen zoals die omschreven zijn", zegt Carine Sermon. "We hebben dus 10 vierkante meter per persoon om te trainen, er is ontsmettingsgel bij het binnenkomen, en alles wat van materiaal dat aangeraakt wordt, wordt nadien ook ontsmet. En het mondmasker wordt opgezet tot iedereen in zijn trainingszone zit, en dan kunnen we er mee starten."