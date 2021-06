FOD Economie: "Biljarten en darts blijven verboden binnen op café"

Navraag van onze redactie bij de FOD Economie leert dat biljarten of darts spelen binnen op café nog steeds niet mag. Dat staat te lezen staan in de vernieuwde horecagids. Dat is een protocol voor de sector om de coronamaatregelen in de praktijk om te zetten. De letterlijke bepaling in die gids is: "Het gebruik van gemeenschappelijke spellen die aanwezig zijn in de drinkgelegenheid (biljart, darts, …) is enkel toegelaten buiten en indien de afstand van 1,5 meter kan worden gerespecteerd. Enkel spellen die zittend gespeeld kunnen worden zijn binnen toegelaten. Na elk gebruik worden de spellen ontsmet." Denk daarbij aan dobbel- of kaartspelen.