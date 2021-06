"Vanmiddag neemt de maan een hapje uit de zon": Wat je moet weten over de gedeeltelijke zonsverduistering straks

15 procent van de zon zal morgen verduisterd zijn, dat is natuurlijk niet zo heel veel. "Het zal lijken alsof de maan een hapje uit de zon neemt", zegt Philippe Mollet.

Maar de omstandigheden zijn wel ideaal. Zonsverduisteringen komen vaak voor, maar dikwijls zijn ze niet (voldoende) zichtbaar. Omdat het 's nachts gebeurt bijvoorbeeld, of omdat het te bewolkt is.

De vorige zichtbare zonsverduistering in ons land was op 20 maart 2015. Toen werd 84 procent van het zonsoppervlak bedekt. Maar jammer genoeg was het toen heel bewolkt. Voor een totale zonsverduistering in ons land moeten we al terug naar 11 augustus 1999.

De volgende zonsverduistering die écht de moeite waard wordt, vindt plaats op 12 augustus 2026. Dan zal rond 20 uur zo'n 90 procent van de zon bedekt zijn boven ons land. Een datum om te onthouden dus.