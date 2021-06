Geen files aan filmzalen, wel échte fans: "We hebben ons beholpen met streaming, maar dat is niet hetzelfde"

Dat het niet meteen een stormloop is, is op zich geen probleem. "Het is zelfs een beetje de bedoeling", verklaart Van Hooreweghe. "We plannen veel minder films op hetzelfde moment en laten ze op gespreide momenten starten. Zo vermijden we dat er te veel mensen tegelijk in de inkomhal verzamelen. De bezetting in de zalen is ook veel lager omdat we de afstandsregels er moeten respecteren. Ook mondmaskers zijn er verplicht en mogen enkel even naar beneden om te eten of te drinken.