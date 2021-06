Het eerste weekend na de versoepelingen: haal die agenda maar boven, je mag naar (binnen én) buiten

Wie liever zo lang mogelijk in de eigen bubbel vertoeft, maar toch zin heeft in een concert of voorstelling, kan ook terecht in Antwerpen, voor het intieme festival "Cour jardin". Kunstenaar Dré Wapenaar zorgt er namelijk voor dat je in heel beperkte kring (en in een unieke opstelling) kunt genieten van verschillende optredens. Plaats van afspraak? De binnentuin van deSingel in Antwerpen.