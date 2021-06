Vlamingen jonger dan 41 zullen vrijwillig kunnen kiezen voor het vaccin van Johnson & Johnson

Ook voor het vaccin van AstraZeneca werd in april de leeftijdsgrens verlaagd van 56 naar 41 jaar in ons land. "Die 40 jaar is een duidelijke scharnierleeftijd", verduidelijkt professor Van Damme.



"We zien dat de vaccinatie vanaf dan duidelijk opweegt tegen de zeldzame risico's van die stoornissen (tromboses en bloedplaatjes). En dat vertaalt zich vooral in een winst op vlak van hospitalisaties, opnames op intensieve zorg en ook op het vlak van overlijdens."



De beslissing van vandaag geldt op dit ogenblik enkel voor Johnson & Johnson en niet voor AstraZeneca. "We hebben er vorige week zaterdag wel over gesproken", zegt minister Beke. "Bij Johnson & Johnson gaat het echter om een eenmalige prik, terwijl er bij AstraZeneca twee prikken zijn. We zouden de komende periode heel veel AstraZeneca nodig hebben om die tweede prikken te kunnen zetten.



Ook over de inkorting van de wachttijd tussen de twee dosissen bij AstraZeneca is er nog geen beslissing. "Ik begrijp de vraag, we hebben de tijd ingekort van 12 naar 8 weken", zegt minister Beke. "Maar we zitten nog altijd met grote leveringsonzekerheden, er is een groot verschil tussen wat aangekondigd wordt en wat geleverd werd. We kunnen moeilijk mensen voor een tweede prik uitnodigen en de tijd verkorten terwijl we op die manier een aantal mensen zouden ontnemen een eerste prik te krijgen."