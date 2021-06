In allerijl extra mensen opgetrommeld in vaccinatiecentrum Antwerpen: "500 vaccins te veel uit koelkast gehaald"

"We hebben 300 mensen via de QVAX-reservelijst opgetrommeld, welke mensen dat worden, beslist QVAX zelf. QVAX werkt tot tien uur 's avonds. De overige 238 plaatsen hebben we dan ingevuld met voornamelijk brandweermedewerkers uit Antwerpen en de randgemeenten en ook een aantal mensen die zijn langsgekomen maar dat was een minderheid", aldus nog Van de Vreken.



Muzikant Michael Asnot die ondermeer bij de groep Metejoor speelt, was een van die mensen en had het geluk om een spuitje te krijgen. "Ik zit in een Whatsapp groep van iemand die als steward bij het vaccinatiecentrum werkt. Die gooide in de groep dat er nog 500 vaccins over waren. Ik ben dan meteen naar daar gegaan en na anderhalf uur aanschuiven was het aan mij."