Jongeman (18) uit Lint die zich gaat aangeven bij politie is gearresteerd op verdenking van verkrachting

De man die zich gisteren had gemeld bij de politiezone HEKLA nadat hij zichzelf op camerabeelden herkende, moet straks voor de onderzoeksrechter verschijnen. Die beslist of hij aangehouden wordt. Hij is alvast gearresteerd op verdenking van verkrachting. Het gaat om een jongeman van 18 uit Hove. Hij had zichzelf herkend op beelden die de politie had verspreid. Hij wordt ervan verdacht een vrouw te hebben verkracht op 7 april in Lint.