Kinderarbeid stijgt wereldwijd voor het eerst in 20 jaar, corona versterkt de tendens nog

Het rapport Child Labour: Global estimates 2020, trends and the road forward, dat Unicef en de Internationale Arbeidsorganisatie publiceren op de vooravond van de Werelddag tegen Kinderarbeid op 12 juni, waarschuwt dat de strijd tegen kinderarmoede stokt. Tussen 2000 en 2016 daalde het aantal kinderen in kinderarbeid met 94 miljoen, maar sinds 2016 is er dus weer een toename. Omdat de cijfers maar om de vier jaar worden verwerkt, kunnen we dus zeggen dat dit de eerste toename in 20 jaar is.

Het probleem van toegenomen kinderarbeid is er vooral in Afrika bezuiden de Sahara. Oorzaken zijn de bevolkingsgroei, extreme armoede en ontoereikende sociale bescherming. Het aantal kinderen dat moet werken, is in deze regio de voorbije vier jaar met 16,6 miljoen toegenomen. Volgens directeur-generaal Guy Ryder van de Internationale Arbeidsorganisatie wordt op deze manier “een nieuwe generatie kinderen in gevaar gebracht”.