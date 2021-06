Knaldrang - aflevering 2: Hoe kijken artiesten naar de zomer? "Als het nu gewoon niet stopt, ben ik al blij"

De culturele sector mag in de zomer van 2021 de poorten naar het "rijk der vrijheid" eindelijk mee opengooien. VRT NWS volgt in dit scharnierjaar voor de sector Jaouad Alloul, Hooverphonic, Bart Peeters en Kids With Buns. Sommigen hebben al -voorzichtig of met volle teugen- mogen proeven van het optreden voor een publiek, anderen staan te trappelen om dat te doen. Hoe is het met hun knaldrang gesteld? Hoe hebben ze dit voorjaar beleefd en wat brengt de zomer? Dit is aflevering 2 van de reeks "Knaldrang".