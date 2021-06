Kunnen Jolien Dhoore en co het Japanse klimaat overwinnen met spray uit Halen?

Sinds zijn oprichting in 1986 heeft NAQI al heel wat revolutionaire producten ontwikkeld. Zo maakte het in 1986 al een Body Cooler voor het formule 1-team van Benetton en de wielerploeg Mapei-Quickstep. 9 jaar later volgde op vraag van diezelfde wielerploeg de Cool Down spray die in een aangepaste versie ook ingang vond in de paardensport. In 2018 was er dan de felbesproken Aero Speed Gel die de Lotto-ploeg tijdens de Dauphiné Liberé in de ploegentijdrit een seconde winst per km opleverde. Nadien werd het product verboden door de UCI.