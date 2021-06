Legoland bouwt Discovery Center in winkelcentrum Docks Bruxsel

Ook de stad Brussel is blij met de komst van Legoland. "Op die manier wordt het recreatieve aanbod langs het kanaal uitgebreid. We hebben daar al een treinmuseum waardoor er nu interessante, toeristische combinaties kunnen ontstaan", vindt schepen van Economische Zaken Fabian Maingain (DéFI). "Dit nieuwe Legoland Discovery Centre belooft een grote aantrekkingskracht voor ons op te leveren."

Een paar maanden geleden maakte Lego bekend dat het een Belgische Legoland in openlucht wilde bouwen. Daarvoor had de pretparkbouwer zijn oog laten vallen op de vroegere fabriekssite van machinebouwer Caterpillar in Gosselies bij Charleroi. Of het indoor Discovery Center in Brussel er nu ter vervanging van die plannen komt, is niet bekend. Eind maart opende de grootste Lego-winkel van het land ook al in Brussel.