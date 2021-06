Minister Crevits kondigt actie aan om personeel te vinden voor de horeca: "Op dit moment zijn er 400 vacatures in West-Vlaanderen"

Daarnaast kondigde minister Crevits tijdens haar ontbijt een actie aan om nieuw personeel te vinden voor de horeca. Want op dit moment zijn er in Vlaanderen meer dan 2.000 openstaande vacatures. De vacaturecijfers in de horecasector van West-Vlaanderen zijn in 2021 ondertussen verdriedubbeld. In januari stonden er 115 vacatures open, maar in mei waren dat er al 400.

Om de sector en de opleidingen in de horeca te promoten zullen de VDAB en Horeca Vlaanderen rondrijden met een restaurantbus, want volgens minister Crevits is een goede opleiding belangrijk. "We willen eerst en vooral de bestaande werknemers beter maken en bijscholen. Een zaalmedewerker kan met een goede opleiding omgeschoold worden tot hulpkok. Of iemand die het gewoon is om in de keuken te werken, kan kelner of hulpkelner worden. Daarnaast willen we ook nieuwe mensen aantrekken in de horecasector", zegt Crevits. De restaurantbus, waar je ook korte kookopleidingen kan volgen, is ingericht als restaurant en zal rondrijden in heel Vlaanderen.