Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) over kledingvoorschriften: "School is leerlocatie, geen strandbar"

De voorbije dagen laaide de discussie op over de (on)zin van kledingvoorschriften die sommige scholen hanteren. Het verbod op bijvoorbeeld korte rokken of blote schouders lokte hier en daar protestacties uit. Voor D'Haese de aanleiding om te peilen naar het oordeel van de minister over deze kwestie.

"Ik ga niet vanuit Brussel voor alle scholen regels uitvaardigen over piercings, petten, pantoffels of spaghettibandjes", reageert Weyts. "Ik vind het evident dat er kledingnormen zijn. Er is een zichtbaar en tastbaar verschil tussen een school als locatie om te leren en een vrijetijdslocatie".

De minister wijst er ook op dat de kledingvoorschriften in het schoolreglement staan die de ouders onderschrijven bij de inschrijving. Toch vindt hij het ook een goede zaak dat jongeren zich roeren: "Het is goed dat jongeren met kritische zin naar de regels kijken ook al hebben ze het schoolreglement ondertekend."