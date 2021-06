Mondmaskerplicht op veel plekken op de schop: in welke (centrum)steden moet je wél nog een dragen?

In Oostende moet je buiten geen mondmasker meer dragen, ook niet in de winkelstraten en het stadscentrum. Enkel wanneer het heel druk is en mensen dus onvoldoende afstand van elkaar kunnen houden, moet je een mondmasker opzetten. Op de zeedijk is er nergens nog een mondmaskerplicht aan onze kust.



Ook in Kortrijk kan je vanaf vandaag zonder mondmasker de straat op, ook in het winkelwandelgebied. In de winkels zelf blijft een mondmasker verplicht. In Ieper mag je pas vanaf volgende week maandag je mondmasker afdoen in de winkelstraten in het stadscentrum, rond de markt en op het stationsplein.

In Roeselare en Brugge geldt de mondmaskerplicht nog steeds in bepaalde centrumgebieden. In Brugge wachten ze nog met het versoepelen van de mondmaskerplicht tot 18 juni, na het nieuwe overlegcomité. Tot dan moet je een mondmasker dragen in de drukste gedeeltes en de winkelstraten van de stad, in een afgebakende zone bij het station en in de omgeving van het Jan Breydel stadion.

In Roeselare komt de taskforce eind deze week samen om te bespreken wat er verder moet gebeuren met de mondmaskerplicht. Tot hierover een besluit valt, moet je in Roeselare een mondmasker dragen in de winkelstraten in het stadscentrum, op de TRAX-site en in de omgeving van de scholen.