BEKIJK: Plopsaqua Landen-Hannuit opent na half jaar wachten volledig de deuren

De eerste bezoekers waren alvast enthousiast over het nieuwe zwemparadijs. "We hebben er heel lang naar uitgekeken om hier eindelijk eens op de grote glijbaan met banden te kunnen glijden", zegt Elias uit Landen. "Ik kwam hier al met de school zwemmen in het 25 meterbad, maar nu mogen we eindelijk alles eens uittesten, zalig." Ook de mama van Elias is enthousiast: "Dit is echt een paradijs voor kinderen. Veel kleuren, veel prikkels. Ik kon niet snel genoeg naar hier rijden", lacht ze.