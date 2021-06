Verplicht CO2 meten vanaf vandaag in cafés en andere horecazaken: "bierviltje" meet kwaliteit binnenlucht

Natuurkundig ingenieur Alexandra Lybaert, van de Odisee Hogeschool in Gent, vond eerder al een CO2-meter uit, in de vorm van een gele kanarie. Die wordt gebruikt bij mensen thuis of in scholen. Omdat het vanaf vandaag verplicht is voor horecazaken, fitnesscentra en feestzalen, om een CO2-meter te zetten, vond Lybaert een bierviltje uit dat het signaal van de kanarie opvangt en waarschuwt wanneer de luchtkwaliteit niet goed is.