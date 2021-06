Nick Cave and The Bad Seeds op TW Classic 2022, ook nog tweede TW Classic 2022 festivaldag in de maak

Naast Nick Cave and The Bad Seeds hebben ook Placebo, Sleaford Mods en Whispering Sons hun komst naar TW Classic op 25 juni 2022 al bevestigd. "Nick Cave and The Bad Seeds is een van de strafste en meest opwindende live acts ter wereld. Het wordt hun eerste show in vier jaar. Keer op keer overtreffen ze de verwachtingen", klinkt het bij de organisatoren. "Het is een ervaring die op elke bucketlist moet staan."

Over de tweede TW Classic die in de maak is voor volgend jaar kan de organisatie nog niet veel kwijt. "Paul McCartney komt niet, maar de tweede editie zal zijn fans zeker kunnen bekoren."