Fietser van 68 uit Lier in levensgevaar na aanrijding met andere fietser in Nijlen

Bij het kruisen raakten beide fietsers mekaar met de schouder. Eén van hen belandde in de gracht naast het fietspad en moest ter plaatse worden gereanimeerd. De brandweer moest de zwaargewonde fietser uit de gracht evacueren. De man werd in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis van Lier gebracht waar hij voorlopig in een kunstmatige coma wordt gehouden. Hij verkeert in levensgevaar.