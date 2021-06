Ontbijt in de eetzaal van een B&B of op hotel kan weer: "Niet meer naar de kamers hollen met ontbijt" 

Ignace Smet van Hotel-B&B Aulnenhof in Walshoutem is blij met de versoepelingen: "We hoeven niet meer naar de kamers te hollen met ons ontbijt, we kunnen de gasten terug ontvangen in onze ontbijtruimte en ze verwennen met een vers gebakken of gekookt eitje", zei hij vanmorgen bij Radio 2 Vlaams-Brabant. Ook ontbijtbuffet mag vanaf vandaag weer mits er enkele voorzorgsmaatregelen in acht genomen worden: "We gaan ons ook daar nog op voorbereiden, en daar zullen we in het weekend weer van start mee kunnen gaan" zegt Smet.