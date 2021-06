Ook horeca Wijnegem Shopping Center mag weer open: "Meteen veel volk, ondanks het mooie weer"

De horecazaken in het Shopping Center moesten wat meer geduld oefenen omdat ze onmogelijk een terras in openlucht konden zetten. Vandaag gaan ze na 8 maanden sluiting weer open, en dat doet duidelijk deugd. "Eindelijk weer klanten ontvangen", zegt Eddy van Café Central. "Het is al goed druk, ondanks het mooie weer. De vaste klanten zijn meteen tot bij ons gekomen."

Ook Nancy van restaurant Caroussel d'Anvers is opgelucht. "Ik heb het heel erg gemist. Het is toch maar eenzaam als je alleen thuiszit, en financieel was het ook niet evident." Dat beaamt ook Lieven Cuyckens van Frajo's. "Ik heb mijn spaarboekje moeten aanspreken. Het zwaarste vond ik dat er geen perspectief was, maar nu start ik weer met goeie moed."