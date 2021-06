Ook Vlaamse regering wil het rouwverlof uitbreiden tot tien dagen

In navolging van het federale niveau gaat nu ook de Vlaamse regering stappen zetten om het rouwverlof bij het overlijden van een partner of een kind/pleegkind uit te breiden tot 10 dagen. Dat heeft Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) aangekondigd in het Vlaams Parlement. De maatregel zal gelden voor de ambtenaren van de Vlaamse overheid en de lokale besturen, maar ook voor het onderwijspersoneel.