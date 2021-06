Anje (45) krijgt prik met AstraZeneca: "Met bang hart, er is voor ons beslist ten voordele van grotere geheel"

Ik ben een gelukkig gehuwde vrouw, moeder van drie, geboren in 1976. Historica van opleiding, uitgever van beroep. Fulltime werkend, positief en met beide benen stevig in het het leven. Net als mijn vriendinnen, buurvrouwen, mama's van de school van mijn kinderen, schoonzus... Allemaal van datzelfde mooie geboortejaar 1976. Allemaal jaarlijks op controle om die beginnende spataders te laten controleren, niet alleen voor die mooie benen in de zomer, maar ook en vooral om bloedklonters zoveel als mogelijk te voorkomen.

Allemaal mama's, leeftijdgewijs nét in de risicozone om die zeldzame tromboses te ontwikkelen die vooral bij vrouwen ontstaan na de vaccinatie met eenv ectorvaccin, zoals dat van AstraZeneca of Johnson & Johnson. Allemaal ontvingen we een uitnodiging voor AstraZeneca of Johnson & Johnson. Allemaal zagen we dit aankomen, want die laatste lading AstraZeneca kon niet in die vriezer blijven liggen en we zitten boven die magische grens van 41.