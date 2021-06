Opnieuw oppositielid in Nicaragua gearresteerd

Het Nicaraguaanse parket had Maradiaga gedagvaard. Er loopt een onderzoek omdat hij de soevereiniteit van de staat in gevaar gebracht zou hebben en aangezet zou hebben tot buitenlandse inmenging. Op 7 november is Ortega kandidaat voor een vierde termijn als president. De 44-jarige Maradiaga zou naar alle waarschijnlijkheid de UNAB-kandidaat bij de verkiezingen worden. UNAB is een platform dat bestaat uit verschillende middenveldorganisaties die in 2018 het aftreden van Ortega eisten. Bij de hardhandige repressie van die protesten vielen meer dan 300 doden.

Met Maradiaga zijn op een week tijd al drie oppositieleiders opgepakt. Vorige woensdag was dat journaliste Cristiana Chamorro, en op zaterdag de oud-diplomaat Arturo Cruz. Die laatste komt op voor de rechtse partij CXL. Chamorro behoort tot geen enkele partij, maar is Ortega's voornaamste tegenstrever en is de dochter van oud-president Violeta Chamorro. Eerder zette de regering-Ortega oppositiepartij PDR al buitenspel door de juridische status in te trekken.



Vanuit Washington werd meteen scherp gereageerd op de laatste ontwikkelingen in Nicaragua. "Onder Ortega is Nicaragua een internationale paria geworden die steeds meer afstand neemt van de democratie", aldus Julia Chung, de Amerikaanse topdiplomate voor Zuid- en Centraal-Amerika.