Parenclubs mogen weer open maar zien het niet allemaal zitten: "lukt enkel in ontspannen sfeer"

"In het begin van de avond zal het misschien lukken voor de mensen om per 4 aan hun tafel te blijven zitten, maar als er wat gedronken wordt, begin er dan maar eens aan om ze uit elkaar te gaan halen", zegt Gisela Vermeerschen van parenclub The Climax in Balen. Ook Didier van Villa 21 in Geel ziet het niet zitten. "Een échte parenclub werkt vooral als er contact is, op afstand gaat dat niet. Het lukt enkel in een ontspannen sfeer."