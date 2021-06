Pater Kenny: "Blij dat we weer meer mensen mogen ontvangen aan Mariagrot, we hebben de voorbije periode veel mensen moeten teleurstellen"

"In het hoogseizoen komen er hier soms 2.000 of 3.000 mensen naar de misvieringen. Als je dan plots maar 50 mensen mag ontvangen, is dat erg moeilijk", zegt pater Kenny Brack. "Het is hier een prachtige locatie in openlucht waar de mensen graag een mis komen volgen. We hebben gewerkt met reservaties, maar die zaten snel vol en erg veel mensen waren teleurgesteld."