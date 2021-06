Spannend duel in presidentsverkiezingen Peru raakt niet beslecht: links op kop, rechts spreekt zonder bewijs van fraude

Als Castillo wint, zal hij als nieuwkomer aan het hoofd staan van een gepolariseerd land. Peru verkeert al jaren in een politieke crisis. In november vorig jaar had het land maar liefst drie verschillende presidenten in amper een week tijd.

De coronapandemie heeft Peru ook heel hard getroffen. Na een bijstelling van het aantal doden heeft het Zuid-Amerikaanse land nu een van de hoogste sterftecijfers per 100.000 inwoners ter wereld. Ongeveer een derde van de bevolking leeft in armoede en de ongelijkheid tussen het platteland en de steden is groot.