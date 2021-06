Schuilkelder uit Tweede Wereldoorlog blootgelegd in Knokke-Heist

Het Astridplein in Duinbergen wordt op dit moment heraangelegd. Er komt een volledig groene ruimte voor de buurtbewoners. Alle gemeentediensten wisten dat er ergens onder het plein een oude kelder was. Maar het is nu pas gevonden en blootgelegd.

Sommige oudere inwoners zullen zich die kelder goed herinneren. Dat vertelt Philippe Vlietinck (CD&V), de schepen van Openbare Werken in Knokke-Heist. "Dit is een mooi stukje erfgoed, want verschillende van onze oudere inwoners hebben zich als kind nog moeten verschuilen in die kelder." Na de oorlog werd de kelder dichtgesmeten.

