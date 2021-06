Zwembad in Sint-Truiden met virtuele waterglijbaan eindelijk open: "Heel leuk en spannend!" 

In heel Vlaanderen kan jong en oud vandaag terug zwembaden opzoeken voor meer dan enkel sport. Je kan genieten van een dagje recreatief zwemmen op glijbanen en anderen subtropische attracties. Zo ook in het LAGO Bloesembad in Sint-Truiden, een subtropisch zwembad in het recreatiepark ‘Sportpark Haspengouw’. Schepen van Sport Jurgen Reniers (CD&V) geeft toe dat de bewoners uitkeken naar de versoepelingen van 9 juni, maar toch vooral naar de opening van het zwembad. Dat zeggen ook de kinderen in het zwembad: “Ik heb er zelfs niet van geslapen, ik kon niet wachten om vandaag naar het zwembad te komen.”