Stad Genk legt bosbeheer uit tijdens natuurwandelingen. "Wij kappen verstandig, geen enkele boom verdwijnt zonder reden"

Iedereen die met vragen zit over het Genkse bosbeheer wordt uitgenodigd om zijn of haar wandelschoenen aan te trekken om in aanwezigheid van de boswachter van het Agentschap voor Natuur en Bos een rondje te maken in de natuur. “Op 19 juni is iedereen welkom, hier op de Melberg, op 22 juni is er een avondwandeling in het Zillebos. We zullen uitleggen wat we doen, en we luisteren graag naar alle ideeën en vragen”, besluit Toon Vandeurzen.