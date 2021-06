Er rijden weer treinen tussen Lichtervelde en Diksmuide

Gisteren reed een vrachtwagen de bovenleiding kapot aan de overweg bij het station in Kortemark. Daardoor was er gisteren en vandaag geen treinverkeer tussen Diksmuide en Lichtervelde. Maar vanaf 15.15 uur rijden er weer treinen tussen Diksmuide en Lichtervelde. Het treinverkeer rijdt afwisselend over 1 spoor en dat kan volgens spoorwegnetbeheerder Infrabel nog voor lichte vertraging zorgen. De arbeiders van Infrabel werken volop door aan de bovenleidingen, zodat het tweede spoor morgen geopend kan worden.

De overweg in de Hoogledestraat in Kortemark is ondertussen gedeeltelijk geopend voor het autoverkeer.