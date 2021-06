Tuin van François en Rosa uit Diest staat al een maand onder water door overstroomde beek: "Alles is kapot"

"Het is verschrikkelijk. Ik heb er nachten van wakker gelegen en ben er echt ziek van". Al meer dan 40 jaar kweekt François groenten en fruit in zijn tuin op honderd meter van de Winterbeek in Diest. Zijn vrouw Rosa staat in de buurt bekend om haar zelfgekweekte bloemen. "Mensen kregen hier altijd bloemen mee. Nu zijn ze allemaal geruïneerd", vertelt ze. "Een jarenlange hobby die ons gewoon wordt afgenomen."