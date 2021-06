UZA breidt testcentra in Edegem en Geel uit voor vakantiegangers

Vakantiegangers die zich bij het UZA laten laten testen, kunnen zich bovendien ook op vakantie laten opvolgen, vertelt Hans. "We gaan mensen de mogelijkheid bieden om een digitaal dagboek in te vullen. Dat kost 2 minuten per dag. Ze kunnen daarin eventuele symptomen melden en wij kunnen dan met hen contact opnemen. Dan kunnen we eventueel al preventieve maatregelen nemen. En we kunnen er ook voor zorgen dat een besmetting zich niet te veel gaat verspreiden, wanneer iemand besmet terugkeert."

Het UZA kan dan bijvoorbeeld meteen aanraden om in quarantaine te gaan, een test vastleggen of de huisarts verwittigen.

Daarnaast zullen ook de testbussen van het Mobiel Testteam CoBUSters vanaf de start van de zomer ingezet worden om groepen of minder mobiele mensen te testen voor hun afreis.

De testcentra voor vakantiegangers in Edegem en Geel zullen bij de start in totaal zo'n 900 tests per dag kunnen afnemen, maar dat kunnen er nog meer worden. "In de volle piek van de zomervakantie kunnen we zeker opschalen. Het lab kan tot 4.000 tests per dag aan."