Van sociale restaurants tot sterrenrestaurants: groot deel van Oost-Vlaamse horeca gaat weer open

Horecazaken mogen vanaf vandaag open zijn van 5 uur tot 23u30. De eersten die kunnen profiteren van de nieuwe versoepelingen, zijn dus zaken die ontbijt serveren. Uitbater Joris-Igor Houwen van hotel ’t Moriaanhoofd in Oudenaarde is heel enthousiast dat hij zijn ontbijtbuffet weer kon uitzetten. "Ontbijt serveren op de kamers was heel vermoeiend. Voor een extra koffie moest je al snel een hele hoop extra trappen doen. Ik heb er een achillespeesontsteking aan overgehouden. Maar ik ben wel heel wat coronakilo's verloren", lacht hij. "De opluchting is enorm, want we krijgen nu ook veel boekingen binnen. De mensen zijn echt wel op zoek naar ontspanning in eigen land. Onze telefoon staat roodgloeiend."

Luister naar het gesprek met Joris-Igor Houwen bij Radio 2 Oost-Vlaanderen en lees verder: