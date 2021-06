Grasveld bij domein De Ster in Sint-Niklaas wordt voedselbos: "Meer voedseldragende bomen en struiken planten"

Ook in Sint-Niklaas komt er een voedselbos, op een veld in de buurt van domein De Ster. Het idee komt van tuinaannemer Maarten Weemaes, die het gaat openstellen voor een 30-tal familieleden en vrienden. Ondanks dat het een privé voedselbos is, gaat het ook wel dienen als een educatief infopunt voor het grote publiek. "Ik hoop dat wij over 5 jaar een voorstel kunnen doen, zodat de landbouw en vooral jonge landbouwers dit ook kunnen beginnen doen", legt hij uit.