Versoepelingen in West-Vlaanderen: “Eindelijk mogen we de mensen weer soigneren, daarvoor zijn we gemaakt”

De cafés en restaurants konden al een maand warmdraaien op hun terras. Maar voor de meeste sterrenrestaurants was dit te ingewikkeld voor hun fijne keuken en deden ze dit niet. Voor sterrenrestaurant Castor in Beveren-Leie bij Waregem is de heropening extra bijzonder. In januari kreeg dat restaurant een tweede Michelinster. Vandaag komen daar dus voor het eerst weer gerechten op de tafels en daar kijkt chef-kok Maarten Bouckaert enorm naar uit. “Dit is wat we goed kunnen hé. Daarvoor zijn we gemaakt: lekker eten maken, de mensen goed bedienen en soigneren. In onze ogen heeft het te lang geduurd. Maar het wordt nu heel speciaal, want weer openen met die 2 sterren is echt uniek.”

Ook in het 2-sterrenrestaurant De Jonkman in Brugge zien ze het helemaal zitten. Filip Claeys had door het zonnige weer zijn terras toch al enkele dagen geopend. Maar hij is opgelucht dat zijn gasten opnieuw binnen kunnen eten. “Het weer was veel te onvoorspelbaar. Maar de vele reservaties zijn echt hartverwarmend. De mensen zijn ons duidelijk niet vergeten. Ik ben er van overtuigd dat echt iedereen er naar uitkijkt om opnieuw te kunnen tafelen. Het maakt niet uit op welk niveau dat is”, besluit hij.