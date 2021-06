Vliegtuigbom gevonden in Kortrijk: "Buurtbewoners in straal van 100 meter geëvacueerd"

Tijdens graafwerken voor een nieuwbouwwoning aan de Pottelberg in Kortrijk werd een oude vliegtuigbom teruggevonden. De arbeider raakte iets met zijn kraan en heeft zijn collega's gealarmeerd. "Het gaat om een grote vliegtuigbom van 1 meter op 1,5 meter. Daarom hebben we met stad Kortrijk besloten om uit voorzorg het noodplan af te kondigen", vertelt burgemeester Ruth Vandenberghe (Team burgemeester). Ontmijningsdienst DOVO is ondertussen ter plaatse om de bom onschadelijk te maken.

Alle buurtbewoners, in een straal van 100 meter rond de vindplaats, worden geëvacueerd en kunnen met bussen van De Lijn naar het jeugdcentrum Tranzit in Kortrijk vervoerd worden. "De school en de kinderopvang zijn al geëvacueerd. Op dit moment zijn we de andere buurtbewoners aan het evacueren. We zullen, afhankelijk van de instructies van DOVO, de perimeter opschalen tot 300 meter", zegt burgemeester Vandenberghe. De Pottelberg is afgesloten voor het verkeer.

In de wijk Rodenburg in Kortrijk werd er deze middag nog een tweede, kleinere bom gevonden. DOVO zal beide plaatsen goed onderzoeken.