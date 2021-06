Voorzitter raadkamer in zaak-Sanda Dia zet geen stap opzij na wrakingsverzoek, kwestie gaat nu naar hof van beroep

De bal kwam dan eerst in het kamp van de voorzitter zelf te liggen. Ze kreeg volgens de procedure 48 uur de tijd om te beslissen of ze al dan niet zou aanblijven. Het parket van Limburg laat in een korte mededeling weten dat de voorzitter besliste om aan te blijven, en dus geen vrijwillige stap opzij te zetten.

Daardoor wordt de wrakingskwestie nu overgemaakt aan het parket-generaal die de zaak voor het hof van beroep in Antwerpen zal brengen. Die moet binnen de 8 dagen beslissen of de voorzitter kan aanblijven, of dat ze vervangen moet worden. Het hof van beroep zal ook alle betrokken advocaten optrommelen of toch op zijn minst vragen hun opmerkingen over te maken.