Gentse Blaarmeersen ontruimd na grote vechtpartij op strandzone, 1 iemand afgevoerd met ambulance

De politie heeft de strandzone van het recreatiedomein De Blaarmeersen in Gent ontruimd na een grote vechtparij. Rond iets na 18 uur gingen enkele jongeren met elkaar op de vuist. "Een iemand werd met een ambulance afgevoerd", bevestigt bevoegd schepen Sofie Bracke. Wat er aan de vechtpartij vooraf ging is niet duidelijk. Vorige zomer waren er al af en toe schermutselingen tussen jongeren in De Blaarmeersen. De stad zit morgen met de politie samen om te bekijken of er extra maatregelen moeten komen.