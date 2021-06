Vriend van Sanda Dia over succes van steunactie: "We hebben al veel meer ingezameld dan we hadden gehoopt"

De steunactie die de vrienden van Sanda Dia hebben opgezet om de familie te helpen, heeft al meer dan 20.000 euro opgebracht. Over het exacte bedrag wil de groep nog niet communiceren, omdat ze eerst de papa van Sanda Dia op de hoogte willen brengen. "Maar dit is meer dan we ooit gehoopt hadden", zegt Lucas Serrien. Hij vindt het ongelofelijk dat zoveel mensen de actie steunen. "Het is fantastisch dat mensen dat willen doen."