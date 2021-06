Vrienden Sanda Dia getuigen na uitstel proces: "Ik heb op een feestje oog in oog gestaan met een Reuzegommer"

Op maandag 7 juni was het eindelijk zover. Dan kwam de raadkamer in de rechtbank in Hasselt samen om te te beraadslagen of en wanneer er een proces zou komen rond de dood van de student Sanda Dia. Maar volgens één van de advocaten maakte de voorzitter van die raadkamer een fout en kon die niet meer objectief oordelen. Nu moet dat onderzocht worden en komt er op die manier nogmaals uitstel. Dat weegt zwaar door bij de vrienden van Sanda Dia. "Na twee en een half jaar verder staan we nog niet verder en dan is het heel teleurstellend om dit nieuws te lezen", zegt Robrecht Cleiren.