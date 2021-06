Alle Waalse uitnodigingen voor een eerste coronaprik zijn de deur uit: een groot verschil met Vlaanderen, hoe komt dat?

De vaccinatieteller staat momenteel op 5.189.472. Zoveel mensen in ons land hebben al een eerste prik gekregen. Maar of je al aan de beurt bent, verschilt sterk per gemeente én per landsdeel. Knokke-Heist, Veurne of Diksmuide kon vorige week al uitnodigingen sturen naar 33-jarige inwoners. In Willebroek daarentegen kregen vorige week de mensen van 51 nog maar hun uitnodiging. In Wallonië is het verschil nog groter: daar zijn alle uitnodigingen voor alle 18-plussers vandaag de deur uit.