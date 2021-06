Wit-Russische oppositieleidster Svetlana Tichanovskaja vergelijkt situatie in haar land met de Praagse Lente van 1968

Tichanovskaja zag ook een parallel tussen de situatie in Wit-Rusland nu en die bij het neerslaan van de Praagse Lente in 1968. Toen beweerde de Sovjet-Unie verkeerdelijk dat het de Tsjechoslovaakse leiders waren die gevraagd hadden om een militaire interventie van het communistische Warschaupact in hun land, wat uiteraard niet waar was. Vandaag beweert het regime van Wit-Rusland dat de piloot van het afgeleide Ryanair-vliegtuig dat hij op eigen verzoek in Minsk wou landen, waar de dissident Roman Protasevitsj gedwongen van het vliegtuig werd gehaald.