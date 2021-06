Zoo Antwerpen krijgt wilde vos maar niet te pakken, mogelijke prooien worden beschermd

Is het dan niet gemakkelijker om de vos gewoon te vangen? "Dat is echt gemakkelijker gezegd dan gedaan. De vos is heel sluw, die beschrijving is dus zeker niet uit de lucht gegrepen. We proberen hem wel te lokken en te vangen en er staan ook speciale vallen die we hebben aangevraagd, maar hij omzeilt ze elke keer opnieuw."

De Zoo heeft geen vos in gevangenschap, en als ze dit exemplaar kunnen vangen, gaan ze hem ook niet houden. "Dan zetten we hem mooi weer in de natuur", lacht Dams.