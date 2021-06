10 jaar geleden werd Ned Stark onthoofd: "Plots was niemand nog veilig in "Game of thrones""

"Hij was de eerste en maakte de weg vrij voor nog meer choquerende overlijdens in "Game of thrones". Het laten sterven van hoofdrolfiguren werd zo een van de meest gebruikte manieren om de kijkers wakker te houden. Na Ned Stark bleek iemand meer veilig, hoe belangrijk hij of zij ook voor het verhaal mocht zijn." Wie de boeken van George R.R. Martin niet gelezen had, zat 10 jaar geleden met open mond en vol afgrijzen te kijken naar de onthoofding van Ned Stark, toen een van de sympathiekste figuren in "Game of thrones". Het werd een van de drukst bekeken afleveringen van het eerste seizoen en de compleet onverwachte wending droeg zeker bij tot het gigantische succes van vele seizoenen later.