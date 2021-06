Amerikaanse president Joe Biden komt naar Brussel: wat staat er op zijn planning?

Hiernaast zal Biden maandag de Turkse president Recep Tayyip Erdogan ontmoeten. De relaties tussen Washington en Ankara zijn vaak gespannen. In april noemde Biden -als eerste Amerikaanse president- de volkerenmoord op de Armeense minderheid in Turkije in 1915 een "genocide". Erdogan reageerde furieus en raadde de VS aan om "in de spiegel te kijken". Hoewel de spanningen onlangs dus hoog opliepen, klinkt Erdogan positief over de geplande ontmoeting op maandag: "Ik denk dat onze ontmoeting met Mr. Biden op de NAVO-top de voorbode zal zijn van een nieuw tijdperk." Het Witte Huis liet ook weten dat ze het privégesprek tussen Biden en Erdogan beschouwen als een prioriteit van de reis.