Art Nouveau Pass geeft voordelige toegang tot buitengewone architectuur in Brussel

"Deze pas moet het uithangbord worden van de art nouveau in Brussel", zegt Pieter Van Der Gheynst van de VZW Brussels Museums. "We willen ons duidelijk positioneren als art nouveauhoofdstad. We gaan dus op een positieve manier de concurrentie aan met Barcelona (lacht). Natuurlijk mikken we nu in eerste instantie op de Brusselaars zelf en op de binnenlandse toeristen. Maar eens corona tot het verleden behoort spelen we dit natuurlijk internationaal uit", stelt Van Der Gheynst.