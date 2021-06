Aung San Suu Kyi in Myanmar nu ook aangeklaagd wegens corruptie, riskeert 15 jaar cel

Suu Kyi zit -net als veel van haar ministers- sinds de staatsgreep onder huisarrest, net als tijdens de vorige militaire dictaturen. Waar ze precies wordt vastgehouden, is niet duidelijk. Of de aanklachten geloofwaardig zijn, is ook niet uit te vissen. Duidelijk is dat de militaire leiders van Myanmar komaf willen maken met Aung San Suu Kyi en haar belangrijkste medewerkers. Het protest tegen de militaire staatsgreep blijft intussen voortwoeden in het land, ondanks de hevige repressie.