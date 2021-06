Bedenker #LikeMe krijgt straf met uitstel voor zedenfeiten met minderjarigen

De dertiger was dansleraar, choreograaf en producent en kwam vaak in contact met jonge, mannelijke dansers. De feiten waarvoor hij vervolgd werd, speelden zich af tussen 2004 en 2015. Alles begon met de aangifte van een van zijn vroegere leerlingen in juli 2018. De jongeman, die intussen meerderjarig is, verklaarde dat hij tussen 2004 en 2008 werd aangerand en verkracht, toen de beklaagde zijn dansleraar was in Brasschaat en in Berchem.

Hij zei dat de beklaagde hem manipuleerde door hem betere dansopdrachten te beloven of door hem een maand lang geen abonnementsgeld te laten betalen in ruil voor seksuele gunsten. "Die beweringen vinden geen ondersteuning in het strafdossier", klonk het in het arrest. Het hof geloofde wel dat er seksuele handelingen met de beklaagde hadden plaatsgevonden, maar niet dat er sprake was van verkrachting of van aanranding mét geweld of bedreiging.

In de loop van het onderzoek waren nog drie minderjarige slachtoffers in beeld gekomen. Met een van hen had hij een relatie gehad, met een andere had hij naaktfoto's uitgewisseld tijdens chatgesprekken en de laatste had hij bepoteld. Ook hier vond het hof het niet aangetoond dat de aanranding gepaard was gegaan met geweld of bedreiging. Hij werd ook nog vervolgd voor het bezit van kinderporno, omdat er naaktfoto's van een vijfde minderjarige op een oude gsm waren aangetroffen.

Het openbaar ministerie had de bevestiging van zijn straf in eerste aanleg gevorderd: vijf jaar cel, waarvan de helft effectief. De beklaagde had alle feiten ontkend en was voor de vrijspraak gegaan, maar het hof vond het bewezen dat hij over de schreef was gegaan en misbruik had gemaakt van zijn functie als dansleraar. "Geleidelijk aan manifesteerde zich een vervaging van de seksuele grenzen in de omgang met zijn leerlingen", stelde het hof.

Naast een celstraf met uitstel kreeg hij ook een verbod van tien jaar opgelegd om met minderjarigen te werken. Hij moet twee slachtoffers in totaal 3.500 euro aan schadevergoedingen betalen.