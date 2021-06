Minister Verlinden wil komaf maken met vechtpartijen in recreatiedomeinen met "nationale databank van amokmakers"

Volgens Dalle verpest een heel kleine groep Brusselse jongeren het voor de overgrote meerderheid van Brusselse jongeren. "De meerderheid van de Brusselse jongeren doet het ongelofelijk goed, maar daar hoor je niets van. Hun naam wordt in een slecht daglicht gesteld door dit soort zaken. Als minister betreur ik dit ten zeerste."

Benjamin Dalle pleit ook voor de uitbouw van vrijetijdsinfrastructuur voor jongeren in de hoofdstad. "Ik stel vast dat er vandaag in Brussel heel weinig openbare ruimte is die geschikt is voor vrijetijdsbesteding voor jongeren. In het bijzonder is er geen enkel openluchtzwembad of zwemvijver voor Brusselaars. Daar moet werk van gemaakt worden."

In het verlengde daarvan moet er werk gemaakt worden van de aanpak van armoede in de hoofdstad. "De situatie in Brussel is niet evident. We hebben een op de drie jongeren die opgroeien in armoede en hoge jeugdwerkloosheid. Dat is heel problematisch. We moeten Brusselse jongeren een perspectief bieden. Iemand die vooruit wil gaan in het leven en zijn centen kan verdienen, die doet dergelijke zaken door de band niet."